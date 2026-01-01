Un hombre de 27 años resultó herido durante la madrugada de este Día de Año Nuevo tras la detonación de un artefacto explosivo mientras lo manipulaba, en hechos ocurridos alrededor de las 12:30 a.m. en la carretera PR-908, en el municipio de Las Piedras, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el individuo indicó que el artefacto, descrito como un cuarto de dinamita, le explotó en la mano derecha. Posteriormente, el perjudicado acudió a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde recibió asistencia médica.

Los médicos le diagnosticaron una laceración en el dedo anular de la mano derecha. Al momento, su condición fue descrita como estable.

El agente Alexis A. Espinosa, adscrito al Distrito de Las Piedras, llevó a cabo la investigación preliminar y refirió el caso al agente César Rodríguez, de la Oficina de Explosivos de Caguas, quien continuará con la pesquisa para determinar las circunstancias del incidente.