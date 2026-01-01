Un hombre resultó herido de bala en la madrugada del Año Nuevo mientras transitaba en su motora eléctrica por la avenida Flor del Valle, frente a la urbanización Palm Court, en el municipio de Cataño.

De acuerdo con la información preliminar que suministró la Policía de Puerto Rico, el querellante indicó que mientras se desplazaba por la vía en su motora eléctrica a eso de las 3:30 de la madrugada, sintió algo en la pierna derecha. Al llegar a su residencia, se percató de que presentaba una herida de bala, aunque dijo desconocer de dónde provino el disparo.

El perjudicado fue transportado por un familiar a una institución médica local, donde fue atendido. Se encuentra en condición estable.

El caso será referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la investigación.