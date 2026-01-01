Una menor de edad resultó herida mientras recogía restos de pirotecnia durante una celebración de Despedida de Año en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde en una residencia de la urbanización Valles de Yabucoa. Según la investigación preliminar, un hombre de 34 años detonó pirotecnia frente al balcón de su residencia. Posteriormente, su hija menor de edad, mientras recogía los restos, tocó un objeto caliente y resultó herida, por lo que su padre procedió a retirarle el material de las manos.

La menor fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó quemaduras en la mano izquierda.

El agente Josué Manuel Báez, adscrito al Distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la agente Brenda Velázquez, de la Oficina de Explosivos.

El caso también fue remitido al Departamento de la Familia para la investigación pertinente.