El silencio de la noche del barrio Malpica en Aguada se rompió a 15 minutos del reloj marcar la medianoche con los gritos de un hombre que pedía ayuda, el mismo que horas después hizo admisión del horrendo crimen de su progenitora.

A eso de las 11:40 p.m., de ayer, jueves, una vecina llamó a la Policía notificando que un hombre le pedía ayuda y media hora después llegaron a la residencia los patrulleros, donde encontraron en el portón de entrada al balcón con unos hermanos de 34 y 46 años.

El mayor les solicitó ayuda porque su madre estaba herida en el interior del hogar en una habitación. Fue necesario forzar la cerradura del portón para entrar, en el piso de la marquesina ya se observaba un rastro de sangre que los llevó hasta el piso de la habitación donde estaba el cadáver de Myriam M. Valentín Matos, de 72 años, que presentaba múltiples heridas en la cabeza.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hombre presuntamente mata a su madre en Aguada

Los paramédicos que llegaron a la escena desde Rincón certificaron que Miriam Valentín Matos, de 72 años, no tenía signos vitales. La mujer era madre de tres hijos y se indaga si antes de retirarse era enfermera de profesión.

El inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, reveló que en esta etapa de la pesquisa el hijo mayor de la septuagenaria hizo admisión de los hechos y que su versión es corroborada con evidencia y entrevistas.

“Pudo adelantar que admitió los hechos sin entrar en detalles (de su confesión). Luego de leerle las advertencias, este admitió que fue quien le quitó la vida”, subrayó el inspector. Sin embargo, no reveló el motivo.

La investigación está a cargo del agente Luis Seín Egipciaco y la fiscal Hillary Nevárez. En la escena se recuperó una pieza de metal que pudo haber sido utilizada para cometer el crimen. La evidencia será enviada al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar o descartar si fue el arma utilizada.

El hijo de 46 años se encuentra detenido como sospechoso. Este posee antecedentes penales y fue convicto en el 2010 por un caso de actos lascivos por el que cumplió en probatoria la sentencia de seis años.

La escena se desarrolla en el interior de la residencia desde los pasillos hasta la habitación.

También se dio conocimiento al Departamento de la Familia para que se haga cargo de la custodia protectora del hijo menor de la víctima que tiene síndrome de Down. Este no está apto para ser entrevistado, agregó Rivera.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, la familia no contaba con querellas de incidentes de violencia previos.