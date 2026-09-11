Un hombre presuntamente mató a su madre, de 72 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada de hoy, viernes, en una residencia del barrio Malpaso, en Aguada, según datos provistos por la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, agentes adscritos al distrito de Aguada fueron alertados a eso de las 12:48 a.m. sobre una persona que solicitaba ayuda en una residencia ubicada en la carretera PR-417, kilómetro 1.8.

Al llegar al lugar, los policías encontraron en un cuarto el cuerpo de la mujer, quien presentaba múltiples heridas en la cabeza.

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En declaraciones ofrecidas a NotiUno, el inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Aguadilla, indicó que el hijo de la víctima figura como sospechoso.

“Es una dama de 72 años que fue asesinada. En este momento tenemos como sospechoso a un hijo que residía con ella. Estamos en la etapa de entrevista”, expresó Rivera.

El inspector agregó que las autoridades se encuentran corroborando información y que el hombre está siendo entrevistado bajo las advertencias de ley.

“La dama presenta golpes contundentes”, dijo.

El sospechoso permanece detenido en la comandancia de Aguadilla, sostuvo Rivera.

El agente Luis Sein Egipciaco, en unión a la fiscal Hillary Nevárez, se hicieron cargo de la investigación.