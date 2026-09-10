Cargos por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego sin licencia y disparar en un lugar público fueron radicados por el fiscal Carlos Rodríguez, contra Rubiel González Feliciano de 33 años y vecino de Dorado por un doble asesinato ocurrido el 17 de enero, en la calle Luis Muñoz Rivera, frente a un negocio en Toa Baja.

De acuerdo a la investigación realizada por el agente Francisco Alicea, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, González Feliciano sostuvo una discusión con Erick Yamil Mercado Soto de 38 años, por motivos no revelados lo que escaló a un altercado físico entre ambos. En medio e la pelea se produjeron disparos que culminaron con la muerte de Mercado Soto y de Héctor Luis Pérez Rivera de 53 años.

A Rubiel González Feliciano, se le radicaron cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El imputado no prestó la fianza de $130,000 mil, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 24 de septiembre.