La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, se solidarizó con la familia de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, asesinada el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, tras la sentencia a 102 años de cárcel contra una de las acusadas, Elvia Cabrera Rivera.

“La sentencia de 99 años de cárcel por asesinato en primer grado y 3 años de cárcel en el cargo por ley de armas, a ser cumplidos de manera consecutiva en una institución penal, para un total de 102 años de cárcel, impuesta hoy a Elvia Cabrera Rivera constituye la consecuencia directa de un acto de extrema violencia que le arrebató injustamente la vida de una niña y dejó una pérdida irreparable para su familia”, afirmó por escrito.

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Añadió que “ninguna sentencia podrá reparar el dolor provocado por su muerte, pero esperamos que esta determinación les brinde la certeza de que su caso fue defendido con firmeza y que la culpable por su muerte responderá por sus actos”.

Todavía les resta camino por recorrer ya que el inicio del juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, hija de la sentenciada está pautado para comenzar el 15 de septiembre en el Tribunal de Aibonito.

Avilés Cabrera, quien era menor de edad al momento de los hechos enfrenta cargos con agravantes por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas.

La teoría presentada por el Ministerio Público fue que en medio de varias peleas por diferentes motivos, presuntamente Elvia Cabrera pasó un objeto punzante (el cual no fue ocupado) a su hija, para cometer el crimen.

El panel de jurado compuesto por 12 miembros principales y 6 suplentes, ya fue seleccionado y juramentado en medio de planteamientos de la defensa sobre la publicidad excesiva del caso ya que el proceso que enfrentó la otra imputada fue transmitido en directo.

“Esta sentencia representa una etapa importante del proceso judicial, pero nuestra responsabilidad continúa. Aún quedan procesos pendientes relacionados con estos hechos, y el Departamento de Justicia los atenderá con la misma firmeza, rigor y responsabilidad, siempre en cumplimiento de nuestro deber de procurar que se haga justicia”, se reafirmó.

La funcionaria reconoció la labor rigurosa y comprometida de las fiscales del caso.

“Desde el inicio, la Fiscalía sostuvo con firmeza un caso sólido que permitió demostrar ante un jurado la responsabilidad de la acusada por estos hechos y que hoy culmina con la imposición de la pena que responde a la gravedad de los hechos”, agregó Gómez Torres.

Durante la lectura de sentencia la imputada clamó por su inocencia, lamentó la muerte de Lela y advirtió que algunos testigos no dijeron toda la verdad.

“Sigo firme que soy inocente”.