Tras las rejas hombre que rompió cristales de un cuartel en Aguadilla
Se le ocuparon sustancias controladas.
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El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para juicio contra Edgardo Lorenzo Acevedo, de 60 años, por cargos de portación y uso de armas blancas, daños agravados y posesión de sustancias controladas, tras romper un cristal de un cuartel de la Policía.
El imputado cometió los hechos, en la mañana del miércoles, 9 de septiembre, cuando llegó al cuartel de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla y utilizando una llave de cruceta rompió el cristal frontal de la estructura. No se han revelados sus motivos.
Los daños ocasionados a la estructura no han sido estimados.
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Lorenzo Acevedo, fue arrestado por los agentes y se le ocuparon dos bolsitas con cocaína.
El imputado fue ingresado al Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, al no prestar la fianza de $300,000.
La investigación estuvo a cargo del sargento Joshua Acevedo Soto adscrito al distrito policiaco de Aguadilla.