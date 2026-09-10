( Suministrada por la Policía )

El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para juicio contra Edgardo Lorenzo Acevedo, de 60 años, por cargos de portación y uso de armas blancas, daños agravados y posesión de sustancias controladas, tras romper un cristal de un cuartel de la Policía.

El imputado cometió los hechos, en la mañana del miércoles, 9 de septiembre, cuando llegó al cuartel de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla y utilizando una llave de cruceta rompió el cristal frontal de la estructura. No se han revelados sus motivos.

Los daños ocasionados a la estructura no han sido estimados.

Lorenzo Acevedo, fue arrestado por los agentes y se le ocuparon dos bolsitas con cocaína.

El imputado fue ingresado al Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, al no prestar la fianza de $300,000.

La investigación estuvo a cargo del sargento Joshua Acevedo Soto adscrito al distrito policiaco de Aguadilla.