Una pareja que se alega se hicieron pasar como empleados de una institución bancaria para despojar a un adulto mayor de su tarjeta de débito enfrentan cargos por estos hechos.

Los imputados fueron identificados por el Departamento de Justicia como Jesiel Sánchez Reyes, de 28 años y contra quien se expidió una orden de arresto en ausencia, y Sacheliz Cristal Ortiz, de 20. Según las acusaciones presentadas contra ambas, en horas de la mañana del miércoles, las féminas se comunicaron con un hombre de 69 años, haciéndose pasar por empleadas de un banco y le dijeron que su tarjeta había sido clonada.

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La víctima sospechó de la llamada y alertó a las autoridades, a la vez que se mantenía en comunicación con el dúo, quienes le impartieron instrucciones específicas. Poco después, estos llegaron a la residencia de la víctima y alegadamente, le solicitaron que les entregara la tarjeta bancaria.

Sacheliz Ortiz Valentín. ( Suministrada )

Sin embargo, la víctima ya se había comunicado con las autoridades y se negó a entregarles la tarjeta. Poco después, la Policía logró el arresto de Ortiz Valentín, contra quien se radicaron cargos por tentativa de explotación financiera de personas de edad avanzada. El juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto contra esta y le impuso una fianza ascendente a $5,000. Ortiz Valentín prestó la fianza y quedó libre con un grillete electrónico.

Contra Sánchez Reyes se radicaron las mismas acusaciones en ausencia y se expidió una orden de arresto con una fianza ascendente a $10,000.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourde Gómez resaltó la importancia de conocer las señales de un fraude para evitar ser víctimas de esto. “Este caso demuestra la importancia de reconocer las señales de alerta ante intentos de fraude y actuar con cautela para proteger nuestra información y nuestros bienes. La acción oportuna de la víctima y su comunicación con las autoridades permitió intervenir antes de que se concretara el esquema. Exhortamos a nuestros adultos mayores y a sus familiares a desconfiar de llamadas en las que se solicite información bancaria, tarjetas, contraseñas o dinero y a comunicarse inmediatamente con las autoridades ante cualquier situación sospechosa”, manifestó la funcionaria.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de septiembre.