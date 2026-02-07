Un hombre que alegadamente causó daño a varios establecimientos comerciales de la calle Loíza, en Santurce, fue arrestado por la Policía Municipal de San Juan.

Según informó el municipio, el individuo está vinculado a múltiples daños a la propiedad ocurridos en la madrugada de ayer, viernes. Los incidentes provocaron daños a vitrinas de varios comercios del área.

Se detalló que los hechos ocurrieron entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m., cuando el hombre, de 36 años y residente de San Juan, supuestamente lanzó piedras contra las vitrinas de 12 comercios ubicados en distintos puntos de la Calle Loíza, ocasionando daños a la propiedad.

El hombre no será identificado por este medio, pues no ha sido acusado.

Los negocios afectados incluyen Kentucky Fried Chicken, Walgreens, Rental Center, McDonald’s, El Tap Cocina Bar, Roof Yard, Ice Cream, Vita Sport, Condado Fitness, Exclusive Lounge, Vice Versa e Imperfecto.

“La seguridad en la ciudad capital es una prioridad. Nuestra Policía Municipal atendió este incidente y mantiene acciones para proteger a comerciantes, residentes y visitantes, así como para reforzar la vigilancia en áreas comerciales y turísticas”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, tras darse a conocer del arresto.

Mientras, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, informó que el individuo fue arrestado anoche, tras completarse las gestiones investigativas iniciales.

“Nuestros agentes trabajaron la situación conforme a los procedimientos establecidos. Actualmente continuamos con la recopilación de videos de los comercios afectados y con la documentación necesaria para el proceso investigativo”, indicó.

Romero Lugo reiteró que su administración continuará reforzando la presencia policiaca y la vigilancia preventiva en sectores de alta actividad comercial. “Vamos a seguir apoyando a nuestros comerciantes y trabajando para garantizar espacios más seguros para todos”, añadió.

El caso será consultado durante el día de hoy con el fiscal de turno, mientras continúan los trabajos de evaluación y estimado de los daños ocasionados.