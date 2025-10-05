Un hombre identificado como Giovanni Robles falleció en la madrugada del domingo mientras se encontraba bajo custodia policial en Fajardo, luego de protagonizar un altercado violento frente a las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:00 de la medianoche cuando Robles, desorientado y gritando, se lanzó de espaldas desde el barandal del puente peatonal ubicado frente al CIC de Fajardo, cayendo al pavimento y sufriendo una herida abierta en la cabeza. Paramédicos municipales acudieron al lugar para brindarle asistencia médica.

Sin embargo, al momento de ser atendido, Robles se tornó agresivo, golpeando a los agentes con manos y pies, y mordiendo a varios de ellos. También intentó agredirlos con una piedra que recogió del suelo, por lo que fue necesario utilizar un dispositivo de control eléctrico para lograr su arresto.

Tras ser detenido, Robles fue trasladado en ambulancia al Hospital Caribbean Medical Center en Fajardo, donde falleció mientras recibía atención médica.

El caso está siendo investigado por la División de Incidentes de Uso de Fuerza (F.I.U.) del CIC de Fajardo, junto al fiscal Daniel Feliciano Rivera, quien ordenó el envío del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte.