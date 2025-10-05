Pelea familiar en Dorado termina con un hermano encarcelado
La Policía tuvo que intervenir en la situación.
Una pelea entre hermanos terminó con la radicación de cuatro cargos criminales contra un joven de 26 años, acusado de apuntar con un arma de fuego, amenazar y agredir a su propio hermano durante un incidente ocurrido en su residencia en Dorado.
Según el informe de la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre cuando Isaac Ayala Padró, residente de Dorado, sostuvo una acalorada discusión con su hermano por supuestos daños a una puerta de la vivienda que comparten. Durante el altercado, el hermano lo agredió con las manos en el rostro, y en respuesta, Ayala Padró presuntamente le apuntó con un arma de fuego.
Como parte de la investigación, las autoridades arrestaron a Ayala Padró y le ocuparon tres armas de fuego: una pistola Glock, una pistola Sig Sauer calibre 9mm y un rifle American Tactical calibre 5.56. El caso fue consultado con la fiscal Zaida N. Díaz Morales, quien ordenó la radicación de cuatro cargos: apuntar con un arma de fuego, amenaza y dos cargos por agresión.
El imputado fue llevado ante la jueza Yara Santos Padilla en el Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000. Al no prestarla, Ayala Padró fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.