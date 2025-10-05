Una pelea entre hermanos terminó con la radicación de cuatro cargos criminales contra un joven de 26 años, acusado de apuntar con un arma de fuego, amenazar y agredir a su propio hermano durante un incidente ocurrido en su residencia en Dorado.

Según el informe de la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre cuando Isaac Ayala Padró, residente de Dorado, sostuvo una acalorada discusión con su hermano por supuestos daños a una puerta de la vivienda que comparten. Durante el altercado, el hermano lo agredió con las manos en el rostro, y en respuesta, Ayala Padró presuntamente le apuntó con un arma de fuego.

Como parte de la investigación, las autoridades arrestaron a Ayala Padró y le ocuparon tres armas de fuego: una pistola Glock, una pistola Sig Sauer calibre 9mm y un rifle American Tactical calibre 5.56. El caso fue consultado con la fiscal Zaida N. Díaz Morales, quien ordenó la radicación de cuatro cargos: apuntar con un arma de fuego, amenaza y dos cargos por agresión.

El imputado fue llevado ante la jueza Yara Santos Padilla en el Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000. Al no prestarla, Ayala Padró fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.