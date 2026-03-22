Un hombre resultó herido tras saltar desde el segundo piso de su residencia en el barrio Guayabal de Juana Díaz, luego de que se reportaran disparos al aire en la vivienda, informó la Policía.

Según el informe policial, la situación fue alertada mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. El querellante indicó que se encontraba en su cuarto cuando alguien, desconocido para él, realizó disparos al aire. Asustado, brincó del alero del segundo piso, cayendo en el patio de la casa del vecino y sufriendo una herida abierta en el pie izquierdo causada por un objeto cortante.

El hombre fue transportado por paramédicos a un hospital del área, donde su condición fue reportada como estable.

La Policía continúa investigando el incidente.