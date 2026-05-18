Agentes adscritos al Distrito de Río Grande, investigaron en horas de la mañana de hoy lunes, una querella de escalamiento en el concesionario de autos Hyundai, localizado en el kilómetro 1.4 de la carretera PR-955, en el barrio Jiménez, en dicho municipio.

Según la investigación preliminar, mientras los agentes realizaban un patrullaje preventivo se percataron que alguien ocasionó daños a la puerta y ventana de la parte posterior del negocio, logrando acceso al interior y apropiándose de una caja fuerte.

La propiedad hurtada y los daños no fueron valorados.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, continuará con la pesquisa.