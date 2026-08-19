El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga una querella por escalamiento en el colegio Sebastián Bilingual situado en la calle 272 de la urbanización Country Club, en ese municipio.

Los hechos se reportaron a las 8:38 p.m. de ayer, martes, tras una empleada que labora como asistente de la administración realizar un inventario en el almacén, cuando se percató que faltaba propiedad de la institución educativa.

Entre ellos se menciona en el informe de novedades, 41 computadoras, 22 iPads, seis computadoras marca Lenovo Notebook, ocho marca Dell Latitude, 12 sillas ejecutivas, siete baterías de respaldo y dos abanicos.

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El costo de la propiedad hurtada asciende a los $53,334.76.

La querellante le informó a los investigadores que no sabe cuándo fueron hurtados esos artículos del almacén, al que varias personas tienen acceso.