La gasolinera Total Energies situada en el kilómetro 8.8 de la carretera PR-779, en Barranquitas, fue asaltada durante la madrugada de hoy, miércoles, por dos delincuentes, informó la oficina de Prensa de al Policía.

Según la querella que se radicó a las 1:12 a.m., dos hombres enmascarados y vestidos con ropa negra entraron en la tienda, uno permaneció vigilando la puerta de entrada y mientras el otro le exigía a una empleada el dinero de la caja registradora bajo amenaza con un arma de fuego.

Acto seguido, entró al área de la caja registradora apropiándose de $400 en efectivo y luego se marcharon del lugar en una motora color negra sin tablilla.

Caso fue investigado por personal del Precinto Cedro Arriba de Naranjito.