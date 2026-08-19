El cadáver baleado de un hombre de 33 años fue localizado por agentes del distrito de Fajardo a eso de las 5:50 de esta mañana de hoy, miércoles, en el kilómetro 4.1 de la carretera PR-984, en el barrio Naranjo, en ese municipio.

Los policías daban una ronda preventiva cuando observaron el cuerpo a orillas de la carretera con impactos de balas y con las manos atadas a la espalda. A su alrededor había casquillos de bala.

El occiso fue identificado como Michael Jay Alejandro Rosa, quien era vecino de Fajardo. Poseía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas, se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

Michael Alejandro Rosa, fue asesinado a balazos a orillas de la carretera PR-984 del barrio Naranjo, en Fajardo. ( Suministrada por la Policía )

El agente José Lebrón Alicea, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto a la fiscal Banessa Marcano, investigaron la escena.

El motivo del crimen no ha sido establecido.

En lo que va de año, en el área policíaca de Fajardo, se han reportado 21 asesinatos, una diferencia de siete más, que los ocurridos a esta fecha en el 2025.