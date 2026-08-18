La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan no ha establecido el motivo del crimen del exlanzador y coach de béisbol Doble A, Alexander Bruno Pastrana, ocurrido en la noche del sábado.

Los hechos se reportaron a las 7:17 p.m. cuando Bruno Pastrana, de 45 años, vecino del lugar, llegó a los predios del negocio y, de inmediato, varios individuos armados con un rifle y una pistola abrieron fuego contra él, alcanzándolo en el rostro y diferentes partes del cuerpo.

“Se iba a bajar en el negocio y ahí llegaron unas personas y se bajaron de un vehículo y lo acribillaron”, indicó a Primera Hora el director del CIC de San Juan, el inspector Edwin Figueroa Maldonado.

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Los investigadores se encuentran analizando los vídeos de cámaras de seguridad recuperados en busca de más detalles sobre los autores del crimen y del vehículo que utilizaron, del cual poseen ya una descripción. También se realizan las entrevistas de rigor para conocer otros datos importantes.

Figueroa Maldonado, al ser cuestionado sobre posibles rencillas, amenazas o algún incidente reciente que involucrara a la víctima, respondió “no, no tenemos un móvil establecido”.

Bruno Pastrana, padre del jugador del cuadro de los Pescadores del Plata de Comerío, Alex Bruno, fue un destacado lanzador del béisbol aficionado. Jugó gran parte de su carrera con la novena comerieña, pero también vistió los uniformes de los Cariduros de Fajardo, Jueyeros de Maunabo y Bravos de Cidra.

En el 2010, estableció una marca de 10 juegos salvados, en la era en que la temporada regular era de 20 partidos, en uniforme de Comerío.

El año pasado regresó a los Cariduros de Fajardo como coach, bajo la dirección de Roberto “Concord” Santana.

El agente Rafael Pérez, junto con el fiscal Félix Rivera, tienen cargo la investigación.