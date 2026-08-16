El exlanzador y coach el béisbol Doble A, Alexander Bruno Pastrana, fue asesinado a tiros en hechos reportados anoche en el colmado El Jobo, ubicado en el camino Avelino López, kilómetro 3.9, en Caimito, San Juan.

Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una agresión grave. Al llegar los agentes al lugar, encontraron en el suelo a Bruno Pastrana, de 45 años, quien presentaba varias heridas de bala.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

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Bruno Pastrana, padre del jugador del cuadro de los Pescadores del Plata de Comerío, Alex Bruno, fue un destacado lanzador del béisbol aficionado. Jugó gran parte de su carrera con la novena comerieña, pero también vistió los uniformes de los Cariduros de Fajardo, Jueyeros de Maunabo y Bravos de Cidra.

En el 2010 estableció una marca de 10 juegos salvados, en la era en que la temporada regular era de 20 partidos, en uniforme de Comerío.

El año pasado regresó a los Cariduros de Fajardo como coach, bajo la dirección de Roberto “Concord” Santana.

El agente Rafael Pérez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto con el fiscal Félix Rivera, se hizo cargo de la investigación.