Tres hombres fueron asesinados en hechos reportados entre la tarde del lunes y la madrugada de hoy, martes, en Mayagüez, Cupey y Trujillo Alto, informó la oficina de Prensa de la Policía.

El caso más reciente se reportó a eso de las 2:00 a.m. de hoy, martes, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona tirada en el piso detrás del edificio 15 del residencial Marisol, en Mayagüez.

De acuerdo con la información preliminar, antes de la llamada se habían reportado detonaciones en el área.

Al llegar al lugar, policías del distrito de Mayagüez encontraron el cadáver de un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

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El occiso fue identificado como Luis J. Portalatín González, de 28 años y vecino del mencionado residencial.

Mientras, en el área policíaca de San Juan, otra muerte violenta fue reportada a eso de las 7:26 p.m. del lunes, en el kilómetro 7.3 del camino Morcelo en Cupey, debajo del puente del expreso PR-52.

Según la información preliminar, agentes adscritos al precinto de Caimito investigaron el hallazgo del cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala.

El occiso fue identificado como Abel Enrique Carlo Reyes, de 38 años y vecino de Caimito.

Además, se identificó como Christian Jazzier Vázquez Betancourt, de 24 años, al joven baleado en la tarde de ayer, lunes, en los predios de su residencia en el Ramal 845 de la carretera PR-176, sector El Hoyo en Trujillo Alto. Este falleció mientras recibía asistencia médica en un hospital.

Las Divisiones de Homicidios de Mayagüez, San Juan y Carolina investigan los hechos.