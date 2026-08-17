Un matrimonio fue amenazado a mano armada en presencia de su nieto de tres años durante un robo domiciliario ocurrido a eso de las 12:00 de la noche del domingo en una residencia de la urbanización Montehiedra, en Caimito, San Juan.

Según el querellante, un hombre de 57 años, tres individuos irrumpieron en su residencia y, armados, lo amenazaron a él y a su esposa, quien se encontraba junto al menor. Uno de los asaltantes lo golpeó en el área de la espalda.

Posteriormente, dos de los sujetos subieron a una de las habitaciones del segundo piso, donde, mediante intimidación y amenaza, se llevaron prendas y relojes valorados en aproximadamente $84,000. Además, los individuos se apropiaron de $3,000 en efectivo.

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El agente Jonathan Flores, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, tiene a su cargo la investigación.