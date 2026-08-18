Niño de cinco años muere tras ser arrollado por una motora
El vehículo no tenía tablilla ni número de registración.
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Un niño de cinco años murió la noche del lunes tras ser arrollado por una motora. Los hechos se reportaron a eso de las 7:42 p.m. en el residencial Las Villas de Florida.
De acuerdo a la información preliminar ofrecida por la Policía, la motora, que no tenía tablilla ni número de registración (vin) transitaba por la calle Bambú del mencionado residencial, cuando ocurrió la colisión.
Tras el incidente, el menor fue transportado en condición grave a un hospital en Manatí, donde murió mientras era atendido.
Se informó que el conductor de la motora es un operador de equipo pesado, empleado del municipio de Manatí. El agente Rafael Feliciano Aguilar de la división de Patrullas de Carreteras de Arecibo investiga los hechos.