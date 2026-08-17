Un “carjacking” se reportó en la noche del domingo en la carretera PR-165, cerca del Walmart de Toa Baja.

Agentes de la Policía investigaron el robo de vehículo de motor a una mujer que informó transitar por la mencionada vía en un Kia Forte, color azul del 2021, con tablilla JNT-100 cuando fue sorprendida por cuatro individuos a bordo de dos motoras tipo Vento.

Acto seguido, alegó que los sospechosos le ocasionaron daños al espejo retrovisor, por lo que se detuvo. Inmediatamente, mediante amenaza, intimidación y utilizando un arma de fuego, los sujetos la despojaron del automóvil y, posteriormente, huyeron del lugar a bordo del mismo.

En este incidente, la víctima resultó ilesa.

El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.