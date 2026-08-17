Una mujer alegó haber sido atacada con una jeringuilla en hechos ocurridos en Vieques.

La Policía investiga la agresión grave, reportada en horas de la noche del domingo, en la carretera 200, Villa Hugo, del mencionado municipio.

Según la información preliminar, los agentes fueron alertados mediante una llamada telefónica al cuartel de Vieques sobre la situación. Al llegar al lugar, entrevistaron a la querellante, quien manifestó que un individuo, a quien puede identificar, utilizando una jeringuilla, presuntamente, le inyectó una sustancia de color blanco en el brazo derecho.

Tras el incidente, el individuo abandonó el lugar a bordo de un vehículo.

La perjudicada fue atendida en una institución hospitalaria, donde quedó bajo evaluación médica en condición estable para la realización de los exámenes pertinentes y recibir el tratamiento correspondiente.

Caso referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, quienes continúan con la investigación.