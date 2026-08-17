Las cinco noticias del fin de semana

1 Mangione reconoce que mató al CEO de UnitedHealthcare Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declaró este viernes culpable de la muerte del CEO durante una vista en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. La magistrada fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre. Los delitos de los que se ha declarado culpable conllevan una pena máxima de cadena perpetua. La Fiscalía de Estados Unidos pide una pena de prisión de entre 292 y 365 meses.

2 Poderoso terremoto en Indonesia Un sismo de magnitud 7.7 se registró el viernes (sábado hora local) frente a las costas de Indonesia, en el continente asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 68 km al noroeste de Ende, en la isla de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros. Decenas de personas ya han sido reportadas muertas y aún se desconoce el número oficial de heridos o desaparecidos.

3 Varios candidatos en Cataño Al menos diez personas suenan como posibles aspirantes a convertirse en alcalde de Cataño, tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo luego de batallar con un cáncer de la médula ósea. Entre los posibles aspirantes que participarían en las primarias de pueblos que se realizarían en el próximo mes de septiembre suenan varios miembros del gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón, así como la hija del fenecido alcalde, la abogada Julybeth Alicea.

4 Encuentran a Anaís caminando desnuda en Nueva Jersey La cantante dominicana Anaís, recordada por su triunfo en la segunda temporada de Objetivo Fama, atraviesa un momento delicado que ha generado preocupación entre sus seguidores y personas cercanas. La alarma surgió luego de que la artista compartiera en sus redes sociales un video en el que aparece caminando sin ropa por una autopista de Nueva Jersey, en dirección a Passaic Avenue. Las imágenes provocaron una ola de comentarios y preguntas sobre su estado de salud.