Al menos diez personas suenan como posibles aspirantes a convertirse en alcalde de Cataño, tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo por cáncer de la médula ósea.

Entre los posibles aspirantes que participarían en las primarias de pueblos que se realizarían en el próximo mes de septiembre suenan varios miembros del gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón, así como la hija del fenecido alcalde, la abogada Julybeth Alicea.

Varios líderes y funcionarios ligados al Partido Nuevo Progresista (PNP) señalaron a Primera Hora los nombres que han comenzado a sonar, luego de que ayer se anunciara el deceso del alcalde.

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Los más destacados del listado son el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, así como la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Sobre la mención de su nombre, Torres Montalvo expuso que “no es momento de conjeturas o especulaciones”. No rechazó, sin embargo, que tenga interés en el cargo.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo, alcalde de Cataño. Nuestras oraciones están con su familia y amistades en este difícil momento. Cataño se encuentra de luto ante la partida física de un gran servidor público, quien trabajó sin cesar para mejorar la calidad de vida de todos sus residentes. En las últimas horas han surgido una serie de rumores sobre posibles aspiraciones. Quiero dejar esto claro, no es momento de conjeturas o especulaciones sobre el futuro, es tiempo, como indiqué, de brindar un espacio para la familia del Alcalde y los catañese”, precisó en declaraciones escritas remitidas a petición de este diario.

Mientras tanto, la secretaria de la Familia descartó la posibilidad de aspirar al cargo en unas declaraciones escritas que emitió a este diario referentes a la mención de su nombre para el puesto, ya que nació, creció y reside en Cataño.

“Conocía al alcalde de toda la vida; era como un hermano y como un hijo, para mi papá. En cuanto al comentario sobre mi posible aspiración a esa posición, me honra, pero siempre he sido firme en que se sirve a Puerto Rico y a Cataño desde diferentes foros; y he optado por otras posiciones, no políticas. Siempre estaré disponible para lo que necesite mi pueblo y todo Puerto Rico, desde otros escenarios”, sostuvo.

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También se hizo la petición para contactar a la hija del fenecido alcalde, quien está en medio de un proceso de duelo. No ha habido respuesta.

Otra de las mencionadas fue la exsecretaria de Educación, Yanira Raíces. Sin embargo, esta señaló a Primera Hora que no le interesa el cargo de alcalde de Cataño, pueblo en el que dijo residir.

“¡No, muchacha! Lamento mucho la pérdida (de Alicea Vasallo). Era un aliado en todos los asuntos de educación de las escuelas. Pero, no, no me interesa", afirmó Raíces.

Otros funcionarios mencionados incluyen el exalcalde de Cataño y quien salió absuelto de cargos de corrupción en su contra, Wilson Soto; el exsuperintendente de la Policía bajo la administración de Ricardo Rosselló y quien en el 2023 fue nombrado comisionado de seguridad de Cataño, Henry Escalera; la administradora municipal de Cataño, Azalia Rivera Gómez; el comerciante Gerry Díaz, y un empleado del Senado, Ismael Benítez.

También se ha mencionado a Christian Aguilú López, quien aspiró en las pasadas primarias del 2024 contra Alicea Vasallo. No obstante, se apunta a que el novoprogresista pudo haberse mudado de pueblo tras la derrota electoral.

En sus redes sociales, Aguilú López no registra ningún cambio de residencia. En cambio, se muestra activo promocionando actividades de Cataño. Ayer, de hecho, publicó unas condolencias para el pueblo.

“Hoy Cataño está de luto. Nuestro pueblo pierde a un servidor público que dedicó parte importante de su vida al servicio público, dejando una huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”, escribió en Facebook, sin hacer mención del cargo político que quedó vacante.

Las primarias de pueblo que se harían para escoger al sustituto no tienen fecha todavía.

Según el Código Municipal, deben realizarse en un periodo de 30 días luego de que la Legislatura Municipal de Cataño le informe a la presidenta del PNP, la gobernadora González Colón, el deceso.

A un día del fallecimiento, todavía la Legislatura Municipal no ha enviado la carta con la notificación oficial.