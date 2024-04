Fue el 19 de diciembre de 2021 cuando Julio Alicea Vasallo juramentó como alcalde de Cataño en medio de un escándalo de corrupción pública que movió los cimientos de la política puertorriqueña.

Desde entonces, este novoprogresista de 62 años no cobra salario y dice utilizar el mismo reloj de “15 pesos” de siempre.

Llegó al ayuntamiento tras realizar “grandes contribuciones” en el servicio público como auditor forense de la Oficina de Ética Gubernamental y jubilarse luego de laborar como director de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Muchos otros cargos ocupó en su trayectoria, incluyendo el haber sido administrador del municipio de San Juan bajo Jorge Santini.

Llegar a atender las finanzas de un municipio devastado por la corrupción y con un alta de tasa de pobreza fue un reto para Alicea Vasallo, según contó a Primera Hora.

A poco más de dos años de administrar el pueblo, el funcionario destaca, con aires de demostrar que lo ha hecho bien, que su municipio es el primero que mayor porcentaje de las obras de recuperación tras el huracán María ha realizado, o está en proceso de construcción, según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Alicea indica que después del próximo cuatrienio se retirará del activismo político. ( Nahira Montcourt )

“Cataño está bien posicionado, Cataño está limpio, Cataño está seguro y Cataño está en una recuperación económica sin precedentes y con un buen y excelente administrador”, soltó.

Sin embargo, Alicea Vasallo es retado dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el cargo. Enfrentará primarias el próximo 2 de junio contra Christian Aguilú López.

En esta carrera, el incumbente se presenta como un hombre “humilde” que tiene la experiencia como administrador y lejos de la sombra de la corrupción que dejó el convicto federal, Félix “El Cano” Delgado.

Pide la confianza del pueblo por sólo cuatro años más, “para terminar esta obra grande en Cataño”. Dijo que después se retirará del activismo político, en el que su familia lo encaminó desde los 15 años, para acompañar a su esposa en la jubilación.

¿Qué se propone hacer por Cataño si logra prevalecer?, se le cuestionó.

“Número uno, convertir a Cataño en una ciudad turística, en una ciudad de desarrollo económico, en una ciudad donde se pueda venir a invertir y en una ciudad segura. Hoy Cataño es una ciudad limpia, de las más limpias de Puerto Rico. Es una ciudad segura, donde nuestro sistema de salud funciona, donde nuestras escuelas ya, gracias a Dios, están siendo atendidas. Ya pronto la ola de calor va a acabar en nuestras escuelas, porque ya estamos comprando aires acondicionados para cuatro de las cinco escuelas. Así que aquí hay una gran obra que hacer”, manifestó.

Enumeró que en los próximos cuatro años encaminaría su proyecto para ubicar 250 cámaras de seguridad en el área urbana, lograr todas las reparaciones programadas para el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) para convertirlo en uno de “última generación”, así como continuar impulsando que Cataño sea una plataforma turística y cultural.

Añadió que “nosotros cogimos un municipio, como ustedes saben, producto de la corrupción gubernamental que salió de aquí bajo el exalcalde. Cogimos una finanza floja, unas finanzas débiles. Nuestros últimos dos estados financieros reflejan una mejoría económica y hemos tenido dos superávits. Y al 15 de diciembre tuvimos un reajuste en caja de alrededor de $9.7 millones de dólares que vamos a estar utilizando para calle, acera y encintado, seguridad y salud”.

La mayor crítica en su contra, sin embargo, es que esa obra de la que tanto habla Alicea Vasallo no se ve. Por ello, cuando se le preguntó sobre el particular, puso sus miras en su contrincante.

“Él (Aguilú López) ha dicho que la obra no se ve, pues es que se mudó tarde. Se mudó (de Bayamón a Cataño) para cumplir con la Ley Electoral. Pero, la obra la ven. Ya yo he hecho cinco caminatas, la gente contenta. Tú te vas por ahí a los residenciales, tú te vas a las casas, gente pidiendo letreros, gente pidiendo rótulos, y la obra está, la reconoce el gobierno federal; no lo digo yo, la reconocen mis compañeros de trabajo. Así que, en ese sentido, el que dice que Cataño está en mal camino, que Puerto Rico está por mal camino, o que no ve obra, que venga aquí a Cataño y yo le doy una vueltita para que vean la gran obra que estamos haciendo en Cataño”, sentenció.

La experiencia es lo que distinguió Alicea Vasallo que tiene a su favor en esta contienda primarista.

“Entiendo que tengo el carácter, tengo la determinación, he administrado billones, billones, billones. Recuerdo unas expresiones que me dolieron muchísimo del exalcalde (Delgado), que lo quiero y lo aprecio muchísimo. Decir que el poder lo cegó. Y aquí estamos hablando de un muchacho (Aguilú López ) que es joven, nunca ha administrado la cosa pública. Dicho sea de paso, trabajó con el exalcalde dirigiendo la Oficina de Asuntos de la Juventud. Ese es su récord profesional. De ahí en adelante, yo no veo en su resumen otra experiencia más como para entregarle $40 millones (en fondos municipales) y $33 millones de dólares en fondos federales, sabiendo lo que pasó”, concluyó.