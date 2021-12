Julio Alicea Vasallo, quien se vislumbra como el próximo alcalde de Cataño, prometió asumir el cargo que dejó Félix “El Cano” Delgado con varias promesas, que incluyen no cobrar un salario, recortar los contratos por asesoría y realizar una auditoría forense para que salga a la luz la verdad sobre las finanzas del ayuntamiento.

Alegó que lo verán con el mismo reloj de $15 que siempre ha tenido puesto, pues convertirá a su administración municipal en una de contrastes.

“Yo le digo al pueblo de Cataño que se mantenga firme. Yo sé que estamos pasando por un momento muy difícil con el azote de la corrupción, de un alcalde que andaba alambrado. Yo les pido paciencia. Yo les digo que confíen en mí, que confíen en mi hoja de trabajo, que confíen en mi proyección como padre, como esposo, como amigo, como vecino y les digo que yo no les voy a fallar. Yo, con mi equipo de trabajo y con la gente del municipio buena, nosotros vamos a poner a Cataño en el sitial que se merece”, aseguró Alicea Vasallo en entrevista con Primera Hora.

El exdirector de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) se vislumbra como el alcalde de Cataño, luego de que el domingo pasado el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) descalificara a Gabriel Sicardó Ocasio de participar en la elección de pueblo que se había programado para el 19 de diciembre.

No obstante, Sicardó Ocasio radicó una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi y la colectividad azul. Alude a que la decisión del Directorio de descalificarlo se dio sin ninguna justificación y luego de que el Comité de Evaluación del PNP lo había certificado para participar de los comicios.

Una vista judicial fue citada para mañana a las 2:30 p.m. en la sala de la jueza Rebecca de León Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La magistrada tiene ante sí determinar si detiene la juramentación de Alicea Vasallo como alcalde y si se realiza o no la elección de pueblo, como se solicitó en la demanda.

La proyección que tenía la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, es que –si el tribunal no detiene los procesos- Alicea Vasallo sea certificado como alcalde por la Comisión Estatal de Elecciones entre el jueves y el viernes de esta semana. De inmediato, podría asumir el cargo.

La secretaria de la Legislatura Municipal, Nilda Martínez Vélez, señaló que Alicea Vasallo no tiene que ser juramentado por ese cuerpo. Comentó que puede buscar a algún juez o abogado para que realice la ceremonia.

“No establece el Código Municipal que haya que certificarlo (en la Legislatura Municipal). Una vez entre, él como alcalde puede convocar a una sesión extraordinaria”, detalló.

Los primeros pasos

Tan pronto ocupe la silla de alcalde, Alicea Vasallo anunciaría en una conferencia de prensa quiénes serán las personas que realizarán la auditoría forense del municipio. Es que esta sería una de sus primeras acciones al llegar a la alcaldía.

“Nosotros vamos a hacer, cuando yo entre, con el favor de Dios, una auditoría forense. No voy a contratar a ninguna agencia de auditoría. Esto lo vamos a hacer un grupo de funcionarios serios, responsables, que tienen una hoja intachable en el gobierno… Yo no estoy preocupado, lo que estoy es preparado para atender cada una de las situaciones”, sostuvo.

También detalló que, como parte de sus primeras acciones, quitaría a todos los directivos el beneficio de tener un auto pagado por el municipio las 24 horas y los siete días de las semana. Dijo que eso le incluirá como alcalde. Explicó que llegará y se marchará de la alcaldía, en su auto privado.

“Voy a usar el vehículo oficial en gestiones oficiales. Yo no voy a cobrar del municipio de Cataño un solo centavo, excepto el plan médico. Yo voy a usar mi celular privado”, indicó, al establecer que desde el 2016 recibe su retiro del Gobierno.

Alicea Vasallo, quien como parte de sus 32 años como servidor público llegó a ser auditor en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), también tomará decisiones sobre qué contratos municipales cancelará.

“Ya yo he evaluado en la página del Contralor todos los contratos que están disponibles y activos en el municipio y muchos de ellos son por consultoría administrativa, ya sea en asuntos federales, en el área de personal, en el área de finanzas, en el área de compras. Yo estoy preparado. Yo no necesito gente que me venga a asesorar. Yo vengo a trabajar con mucha humildad y vengo a enseñar con mucha humildad. Yo he administrado presupuestos muchos mayores que el municipio de Cataño, que cuenta con un presupuesto de $34 millones. Es el presupuesto más bajo que yo voy a administrar. A mí el poder no me va a cegar”, manifestó.

Propuso seguir lo que llamó “la obra gigantesca de desarrollo económico que hizo Félix”, quien renunció hace dos semanas como alcalde tras haber llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales por haber aceptado sobornos a cambio de contratos en el ayuntamiento.

“Yo tengo que reconocerle que hizo una obra excelente. Y, a nivel financiero, Félix cogió el municipio con un déficit operacional de $10 millones y en dos años tuvo su primer superávit. Yo tengo que felicitarlo, yo tengo que quitarme el sombrero ante esa acción y felicito al equipo financiero del municipio por esa gran gesta”, sostuvo.

No obstante, dijo que sentará el contraste al mostrarse con la humildad que alude siempre le ha caracterizado. De hecho, expuso que desde hace un año ya hacías sus movidas para retar a Delgado en las elecciones del 2024. Es que recordó que desde agosto del 2019 ya se hablaba de las posibles ilegalidades que cometía el exalcalde y quería mostrarse como una opción.

“Iba a presentarle al pueblo mi hoja de trabajo y que compararan la ropa que yo me pongo, los relojes que yo me pongo, los zapatos que yo me pongo, con la ropa, relojes y los zapatos que el alcalde (Delgado) usaba. Eso era un contraste total. Yo fui pobre, sigo siendo pobre y me siento uno más en Cataño. El reloj que uso vale $15, que es el que siempre utilizaré. De eso se trata esto, de contraste”, afirmó Alicea Vasallo.

Más allá de los contrastes que dice demostrará, Alicea Vasallo propone mejorar los servicios de salud al pueblo.

“A nivel de urgencia, nosotros tenemos un CDT que carece de un laboratorio con todo. Ahora mismo no hay medicamentos… Quiero equiparlo con los mejores médicos, las mejores atenciones para que la gente de Cataño tenga a la salud primero. La salud va a ser primero en Cataño. Segundo, voy a darle los recursos a la Policía Municipal. Actualmente, hay solo dos patrullas para 35 policías. Cataño está sin seguridad. Otras prioridades son comprar los vehículos, comprar los chalecos, comprar el armamento para que estos se sientan seguros a la hora de repeler cualquier acción criminal”, detalló.

¿Qué hará para combatir la corrupción?, se le cuestionó ante el escenario que enfrenta Cataño.

Su respuesta fue que “yo combatí la corrupción en la OEG. La corrupción tiene síntomas al igual que la enfermedad. Uno puede ver y palpar en días quién está metiendo la mano y quién no. Yo voy a establecer unos controles alternos para evitar la vergüenza que estamos pasando. Yo soy auditor. Yo sé examinar documentos, tengo la visión forense, la experiencia, tengo la capacidad, tengo el carácter. Nosotros vamos a demostrarle a los otros 77 municipios que se puede hacer obra sin corrupción y sin la participación de aquellos que se llaman inversionistas políticos”.

A los empleados, le prometió llevarles paz y tranquilidad. Prometió que aquellos que tengan un puesto transitorio no serán despedidos. Solo alertó de posibles cambios en su gabinete.

“Yo te puedo decir que el municipio tiene 693 empleados, actualmente, y yo tengo el compromiso y tengo la palabra para los empleados transitorios, que yo no voy a remover ningún empleado esté conmigo o no este conmigo. Voy a reevaluar el gabinete. Allí hay gente que se va a quedar, que yo los conozco, que son personas íntegras y serias. Hay otros, que lamentablemente, voy a tener que salir de ellos y esto te lo digo con toda humildad, porque todo jefe tiene derecho a tener su gabinete de confianza”, expresó.

¿Quién es Julio Alicea?

Por otro lado, Alicea Vasallo contó que nació en Cataño y vivió sus primeros 27 años en el residencial público Barrio Palma.

Precisó que trabajó en el municipio de Cataño como funcionario ejecutivo 4 y auditor desde 1985 al 1992, cuando pasó a ser auditor de la OEG.

Informó que el exsuperintendente de la Policía, Pedro Toledo, lo designó director de administrativo de la Junta de Gobierno del Sistema de Emergencias 9-1-1 y director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, actual Negociado de Manejo de Emergencias. Además, trabajó desde 2001 al 2009 como ayudante del exalcalde de San Juan, Jorge Santini. Luego, el exgobernador Luis Fortuño lo nombró director de la ACAA, cargo que ocupó entre el 2009 al 2013.

“Fueron 32 años de servicio al gobierno sin ni un solo señalamiento de ninguna agencia fiscalizadora”, concluyó Alicea Vasallo, quien en la actualidad vive en la urbanización Bahía Marina, a unos tres minutos de la Casa Alcaldía.