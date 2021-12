El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, precisó que la candidatura de Gabriel Sicardó para la alcaldía de Cataño sería “lesiva” para los intereses de la colectividad y que la decisión de descalificarlo como aspirante sería defendida en el tribunal si así fuera necesario.

Un enérgico Pierluisi reiteró que la determinación para inhabilitar a Sicardó estuvo fundamentada en el historial y trayectoria de la persona, incluyendo cosas que ocurrieron en el ayuntamiento, las posiciones que ocupó en el gobierno y comunicaciones que fueron revisadas por el comité evaluador del directorio.

El Primer Ejecutivo fue cuestionado para que enumerara de manera puntual las causales para que el actual alcalde interino de Cataño no pudiera correr para la posición mediante una elección especial.

“Ya yo he dicho que se miró la trayectoria e historial del candidaato que incluye las posiciones que tenía, la relación que tenía con el exalcalde (Félix “El Cano Delgado, acusado de corrupción por las autoridades federales), incluye lo que pasó en esa alcaldía -y eso incluye, sí, comunicaciones que se revisaron- y prefiero no abundar más porque para qué... el directorio tiene la última palabra y bajo el reglamento del partido tiene todo el derecho de evaluar la trayectoria o historial de cualquier precandidato y si entiende que esa candidatura no es idónea y es lesiva a los mejores intereses de la colectividad puede negarle el paso y eso fue lo que se hizo”, expresó al agregar que “más claro no canta un gallo”.

Acotó que a Sicardó se le garantizó todo el debido proceso de ley antes de ser descalificado y que, incluso, tuvo la oportunidad de responder preguntas de los miembros del comité evaluador del PNP.

“El directorio pasó revista sobre todo lo que ocurrió en esa entrevista. Además, que evaluó toda la información relevante disponible, tomó su decisión y es unánime. Eso también habla por sí solo”, manifestó.

Este lunes Sicardó sostuvo mediante un mensaje en redes sociales que se propone impugnar la decisión del directorio del PNP, luego que este cuerpo tomara la decisión de no hacer una elección especial y considerar a Julio Alicea como el único aspirante a la poltrona municipal.

“Me encuentro evaluando todos los recursos disponibles para dar el frente a esta determinación sin sentido. Seguiremos adelante, con la frente en alto. Ya no se trata de politiquería, se trata de nuestra DIGNIDAD. Pendientes”, expresó adelantando que pudiera estar apelando en tribunales la posición del partido.

De hecho, un grupo empleados municipales de Cataño piquetearon hoy frente al ayuntamiento -que amaneció el lunes clausurada y sin ofrecer servicios a la ciudadanía- exigiendo al gobernador y a la colectividad de la Palma que se efectúe la elección especial.

Sobre este particular, el gobernador enfatizó que las decisiones se tomaron bajo reglamento y que el organismo está preparado para defender su postura en la corte.

“Esa posición va a ser defendida en tribunales de ser necesario”, advirtió.

“El código electoral tiene unas causales para inahabilitar candidatos, pero los partidos, y en este caso el PNP, podemos ser más riguros de lo que dispone el código electoral porque al final de cuenta nadie tiene un derecho absoluto ni nada que se parezca para aspirar... es el directorio del PNP el que decide quiénes pueden aspirar bajo la insignia del partido”, puntualizó.

Asimismo, manifestó que aunque defiende la libertad de expresión, los servicios del pueblo no pueden ser interrumpidas por piquetes.

“Lo que sí es importante es que ya mañana el personal del municipio esté disponible para atender a todos los residentes y que los servicios no se interrumpan y eso para mí es clave... a algunos no les agradó la decisión del directorio y pueden protestar, pueden marchar y esa es siempre mi posición porque tienen el derecho a expresarse, pero donde tiro la raya es que no se deben interrumpir los servicios del gobierno, no se debe interferir con los servicios esenciales que brinda el gobierno, en este caso el municipio de Cataño”, expresó el gobernador.

El exalcalde de Cataño renunció recientemente al cargo tras ser arrestado por las autoridades federales por actos de corrupción. El alcalde se declaró culpable por un cargos de conspiración para recibir sobornos, comisiones ilegales (kickbacks) y conspiración.