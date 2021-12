Empleados del municipio de Cataño exigieron este lunes que se celebren unas elecciones para escoger al alcalde tras la decisión del Directorio del Partido Nuevo Progresista de dejar a Juan Alicea como candidato único.

Según informó la Policía, a eso de las 7:00 de la mañana unos 100 trabajadores se manifestaban frente a la alcaldía para llevar su reclamo.

Se indicó que la protesta trascurría en orden.

El Partido Nuevo Progresista decidió el domingo no dar paso a la candidatura del alcalde interino Gabriel Sicardó, por lo que no será necesario convocar a una elección especial para llenar la vacante del exalcalde Félix “El Cano” Delgado, involucrado en un esquema de corrupción pública.

Sicardó fue elegido vicealcalde del ayuntamiento a horas de que Delgado renunciara a la poltrona municipal. El Directorio revocó la decisión del comité evaluador de candidatos de la colectividad, que había recomendado la candidatura del alcalde interino.

“Entendemos que (Sicardó) no cumple con nuestro reglamento para la evaluación de candidatos. Tomamos esta determinación en defensa del partido”, dijo Pierluisi. Preguntado si la decisión de descalificarlo fue por la relación de este con Delgado, el gobernador indicó que “los detalles no hay que entrar en ellos, entendemos que no es un candidato idóneo para la alcaldía de Cataño”.