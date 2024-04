La “juventud” y los ánimos de estar 20 años liderando la alcaldía de Cataño es lo que presenta Christian Aguilú López a la hora de retar al incumbente, Julio Alicea Vasallo, en unas primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP).

No esconde que salió de la administración del convicto por corrupción pública, Félix “El Cano” Delgado. Destaca a su favor las aportaciones comunitarias que realizó como director de la Oficina de la Juventud del municipio y la energía que tiene para lograr una verdadera transformación en un pueblo abatido por la corrupción cometida por el que fuera su jefe y la pobreza.

PUBLICIDAD

“Si lo hizo mal, lamentablemente, tiene que pagar... Yo, por lo menos, te hablo de mí. Yo soy una persona que hoy estoy aquí con la frente en alto y sin esconder nada de nadie. Que se me vincula con ‘El Cano’. Pero, ¿por qué? Porque trabajé en la pasada administración. Pero si el 80%, casi el 90% (trabajadores de la alcaldía) son los mismos empleados de ‘El Cano’… Esto no es que, ‘ah, Aguilú está señalado por corrupción’. No, y no va a haber nunca. ¿Me entiendes? Porque yo soy una persona que hace las cosas bien, que tengo una familia y, ante todo, a mí no me importa nada (el dinero). A mí me importa siempre estar con la frente en alto y, oye, abrazar a mis hijos y mi esposa, que es lo más que yo amo en esta vida”, sostuvo en entrevista con Primera Hora.

Para combatir esta percepción, Aguilú López se dedicó a remarcar durante la entrevista que es una persona joven, humilde y con capacidad para trabajar a favor de los catañeses.

Christian Aguilú López quiere ser por 20 años alcalde de Cataño. ( Nahira Montcourt )

El actual empleado de la Oficina de Recreación y Deportes del municipio de San Juan tiene 35 años y es contable de profesión. Se describió como “un joven deportista, nacido y criado en Cataño, un hombre de familia, esposo de una esposa maravillosa, de padres de dos niños, que yo diría que es lo mejor que me ha pasado en mi vida”.

Dijo que no es “politiquero”. Alegó que creció siendo un líder comunitario.

PUBLICIDAD

“Yo era líder comunitario del sector Bajo Costo y las personas me veían como líder, porque yo era de las personas que me pintaba la cancha, voluntario, o sea, aquí yo no pedía nada a cambio, simplemente por el bien de la comunidad. Yo cortaba grama, cositas básicas que la comunidad necesita y, pues, me hicieron el acercamiento para echar pa’lante y acepté este reto”, manifestó.

Expuso que, mientras trabajó en la administración de Delgado, creó grupos juveniles para pintar las viviendas de los adultos mayores o cortarles la grama del patio, así como involucró a los jóvenes en el desarrollo comunitario.

De paso, Aguilú López contrastó su ánimo de emprender con la decisión de Alicea Vasallo de estar sólo cuatro años más en el municipio para luego retomar su retiro de la vida pública.

“No te estoy pidiendo cuatro años. El trabajo va a hablar por sí solo tan pronto yo llegue en la alcaldía el 2 de enero. Aquí vamos a estar 20 años, con la ayuda de Dios y el pueblo y los excelentes empleados que tenemos”, puntualizó.

Aceptó que tuvo alguna resistencia a su candidatura. Le llegaron a exponer que era muy joven. Pero, aludió a que alguien tenía que aceptar el reto de hacer algo para sacar el municipio a flote.

“Mucha gente me decía: ‘eres muy joven’, y mi contestación es: ‘entonces, si no soy yo, ¿quién?’ No podemos seguir con lo mismo, las mismas promesas de los últimos 20 años... sin resultados”, afirmó.

Aludió a que había más progreso en Cataño bajo Delgado, aún con los problemas de corrupción. Alegó que bajo la nueva administración “Cataño se frizó”.

PUBLICIDAD

“Vemos un coliseo Cosme Beitía que lleva más de 6 años sin tocar. Vemos un Parque de La Esperanza cerrado, sin ninguna razón. Oye, la plaza, la plaza pública, abandonada en su totalidad, que eso es algo que llora ante los ojos de Dios”, denunció.

También aludió al mal estado del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Cataño (CDT), al cual dijo lo llaman “el matadero”.

Señaló que este deterioro de su pueblo le hace preguntarse: “¿por qué él quiere cuatro años más si en los últimos tres años no ha hecho nada?”

Para encaminar el cambio, se le preguntó por sus propuestas para Cataño.

“Escoger tres proyectos de prioridad ahora mismo es bien difícil, debido a la situación de Cataño, porque la necesidad en Cataño es en todos los lugares, de esquina a esquina”, respondió.

Propuso enfocarse en la seguridad, con comités comunitarios y reforzar a la Policía Municipal, “que ahora mismo sufre por ‘issues’ políticos, cambiándolos de horas, y no puede ejercer sus funciones”.

En cuanto al CDT, propuso mejorar el servicio y que sea 24 horas al día.

“Vamos a equipar el CDT. Vamos a ofrecerle una farmacia al CDT… Oye, y vamos a prepararlo con las personas capacitadas para llevar a cabo un buen CDT y un excelente servicio”, destacó.