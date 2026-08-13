Julio Alicea Vasallo, quien falleció este jueves a consecuencia de un cáncer de médula ósea, contra el que había estado batallando desde hacía algunos meses, dedicó gran parte de su vida al servicio publico en distintas facetas, incluyendo la de ejecutivo municipal.

Alicea Vasallo, quien era miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), asumió la alcaldía de Cataño el 19 de diciembre de 2021, luego de la salida de Félix “El Cano” Delgado en medio de un escándalo de corrupción pública que terminó en un proceso judicial en el foro federal por el que se declaró culpable y cumplió nueve meses de prisión.

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12 Fotos Falleció el 13 de agosto tras recibir diagnóstico de cáncer de médula ósea en abril pasado.

Para llegar a asumir como alcalde, Alicea Vasallo prevaleció en una elección frente a Gabriel Sicardó. Luego, fue a reelecto en las elecciones generales de 2024, con más del 57% de los votos.

Desde su llegada a la alcaldía no cobró salario. En una entrevista con Primera Hora incluso había confesado utilizar el mismo reloj “de 15 pesos” de siempre.

Antes de convertirse en alcalde había ocupado varios cargos en el servicio público, entre ellos: auditor forense de la Oficina de Ética Gubernamental; administrador del municipio de San Juan, bajo el mandato de Jorge Santini; y director de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), cargo del que se había jubilado en 2016.

Según el portal del municipio de Cataño, en 1989 se casó con la maestra Bethzaida Rodríguez Torres, con quien procreó a sus dos hijos, Julybeth, quien es abogada de profesión, y Felipe, quien es contador.

El pasado mes de abril, Alicea Vasallo, anunció públicamente que padecía mielofibrosis, un cáncer de la sangre y trastorno crónico de médula ósea.

Como parte de su tratamiento, necesitaba someterse a un trasplante de médula ósea alogénico y una quimioterapia que definió como “bastante intensa”, razón por que se alejó de su cargo como alcalde por un período de varios meses.

Al momento que hizo el anuncio, dio a conocer que llevaban bastante tiempo buscando un donante de médula ósea 100% compatible, pero no lo habían podido encontrar. Sus hijos, Julybeth y Felipe, eran la opción que tenían disponible como posibles donantes, si bien eran solamente 50% compatibles. Finalmente, el 8 de junio pasado se dio a conocer que había sido sometido al trasplante, y que había sido exitoso.

A pesar del diagnóstico, Alicea Vasallo se había expresado optimista en que se recuperaría, e incluso había dicho que no detendría su trabajo, sino que aspiraría a un próximo cuatrienio. Esperaba regresar a sus labores como alcalde para finales del año, ya recuperado.

Al momento de apartarse de las funciones, la vicealcaldesa María de los Ángeles Pérez Ramos había quedado ocupando el puesto de alcaldesa interina.