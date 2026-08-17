Una mujer de 32 años resultó herida con un objeto punzante tras una discusión con otra mujer en un negocio ubicado en la calle Candelaria, en Mayagüez, informó la Policía.

La perjudicada fue identificada como Mariangeliz Miranda Vélez, quien se encontraba compartiendo en el lugar cuando, en medio de una disputa, fue agredida por otra mujer de tez trigueña, de entre 30 y 35 años, según la información preliminar.

Miranda Vélez sufrió dos heridas de arma blanca. Esta fue transportada en condición de cuidado a una institución hospitalaria de la zona y, posteriormente, referida a un hospital del área metropolitana.

Hasta el momento, no se han efectuado arrestos relacionados a este caso.

La investigación está a cargo del agente Emilio Rosado Arroyo, adscrito al Distrito de Mayagüez, quien notificó al inspector Joel González, director del CIC, y al personal de la División de Servicios Técnicos.