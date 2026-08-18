Una juez del Tribunal de Caguas determinó causa para juicio contra William Cotto Olmeda, de 33 años, por el asesinato del joven baloncelista Joshnell González Román, de 19 años, ocurrido el 15 de febrero, en un incidente reportado en la carretera PR-30 en Caguas.

Contra Cotto Olmeda se radicaron cargos a finales del mes de junio por asesinato en primer grado (artículo 93a) y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego (artículo 249), ambos bajo el Código Penal, y disparar o apuntar armas de fuego (artículo 6.14), bajo la Ley de Armas.

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En aquella ocasión, la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, quien encontró causa para arresto por todos los cargos y le impuso una fianza de $600,000, la que no prestó. Se alega que la madrugada del 15 de febrero, la víctima viajaba en su vehículo, una Ford Escape color negro del año 2013 en dirección de Caguas a Gurabo, cuando Cotto Olmeda le disparó en múltiples ocasiones.

Fue un gruero que se detuvo al ver el vehículo estacionado en el paseo, quien alertó a las autoridades tras percatarse que presentaba múltiples impactos de bala.

La lectura de acusación fue señalada para el 1 de septiembre, mientras el juicio comenzará el 22 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo del agente Pedro González Reyes, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas mientras que los fiscales Liza Y. Morales Jusino y Juan C. Goyco Rodríguez, de la Fiscalía de Caguas, tienen a su cargo el procesamiento del caso.