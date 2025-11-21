Un ciudadano radicó anoche una querella de apropiación ilegal, de computadoras, prendas, relojes y tarjetas de crédito de su guagua en el estacionamiento de la tienda Costco Wholesale, de Los Filtros, en Bayamón.

Según informó el querellante de 55 años, alguien le ocasionó daños a la cerradura frontal izquierda de una guagua Ford Transit, color blanco y del año 2024, para hurtar sus pertenencias.

De acuerdo con el inventario que presentó se robaron la siguiente propiedad, que fue valorada en $ 78,470 aproximadamente.

1 computadora portátil marca Lenovo, color negro

1 computadora portátil marca MacBook, color gris

1 computadora portátil marca DELL, color gris

1 computadora portátil marca HP, color gris

1 tablet marca Kindle

2 relojes marca Rolex Datejust, en oro con diamantes

3 brazalete Cartier en oro

1 sortija Cartier en oro

Varias prendas en oro (collares y brazaletes)

Tarjetas de crédito y agenda personal

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

La Policía exhortó a la ciudadanía a no dejar ningún tipo de artículos de valor, ni dinero en efectivo en el interior de los autos, bajo ninguna circunstancia.