Hurtan propiedad valorada en más de $78 mil de una guagua en Bayamón
El querellante informó que le forzaron una puerta para apropiarse de computadoras, prendas y tarjetas de crédito.
Un ciudadano radicó anoche una querella de apropiación ilegal, de computadoras, prendas, relojes y tarjetas de crédito de su guagua en el estacionamiento de la tienda Costco Wholesale, de Los Filtros, en Bayamón.
Según informó el querellante de 55 años, alguien le ocasionó daños a la cerradura frontal izquierda de una guagua Ford Transit, color blanco y del año 2024, para hurtar sus pertenencias.
De acuerdo con el inventario que presentó se robaron la siguiente propiedad, que fue valorada en $ 78,470 aproximadamente.
- 1 computadora portátil marca Lenovo, color negro
- 1 computadora portátil marca MacBook, color gris
- 1 computadora portátil marca DELL, color gris
- 1 computadora portátil marca HP, color gris
- 1 tablet marca Kindle
- 2 relojes marca Rolex Datejust, en oro con diamantes
- 3 brazalete Cartier en oro
- 1 sortija Cartier en oro
- Varias prendas en oro (collares y brazaletes)
- Tarjetas de crédito y agenda personal
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
La Policía exhortó a la ciudadanía a no dejar ningún tipo de artículos de valor, ni dinero en efectivo en el interior de los autos, bajo ninguna circunstancia.