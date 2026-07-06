El encargado de la gomera Puerto Rico Tires 3 asesinado por gatilleros en la noche del viernes pasado mientras atendía a una mujer de 54 años que tenía problemas con su vehículo, fue identificado como Alexis Polanco Amparo, de 41 años y residente en Trujillo Alto. Este poseía expediente criminal por el delito de falsificación de licencia, certificado y otra documentación. Se desconoce la disposición del tribunal y la fecha del caso.

Durante la balacera, la mujer resultó con varias heridas de bala en las pantorillas, piernas y hombros. Su condición es estable.

Así lo informó a Primera Hora el director de la División de Homicidios del CIC de Carolina, el teniente José Padín, al detallar el incidente reportado a eso de 7:08 p.m., en el negocio localizado en la carretera PR-181, kilómetro 58.5, de Trujillo Alto.

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“Él tenía a cargo una gomera en Trujillo Alto. La gomera se llama Puerto Tires 3. Él era la persona que tenía ese negocio de instalación y reparación de goma, y a eso de las 7:10 p.m. llega esta mujer de 54 años para hacer una reparación a una de sus llantas, que se le había desinflado, y cuando el individuo, dueño de la gomera, está trabajando el área del vehículo donde está la goma, uno o varios delincuentes, presumimos, es una teoría, desde un vehículo se bajaron y le dispararon al dueño de la gomera, quien falleció en el acto. Él tenía varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, precisó el teniente.

En el relato, el funcionario señaló que la mujer, residente de Trujillo Alto, observó lo ocurrido al otro extremo del automóvil. Dijo que intentó escapar de la balacera, pero fue alcanzada en varias ocasiones.

“Ella se encuentra hospitalizada en una institución de la zona metro y está estable, al momento”, sostuvo Padín.

Como parte de la investigación del crimen, agentes de Inteligencia de Carolina entraron a la residencia del comerciante, localizada al lado de la gomera que tenía rentada. Allí encontraron $9,451 en efectivo, una cadena que se presume es de oro, así como una pistola calibre .40. Padín no supo detallar si el hombre poseía una licencia para portar esa arma.

Alexis Polanco Amparo, fue asesinado por varios gatilleros mientras laboraba en una gomera en Trujillo Alto. ( Suministrada por la Policía )

Como parte de la investigación, la Policía solicitó la ayuda ciudadana para poder esclarecer el crimen. De tener información, puede comunicarse al 787-343-2020 o a la comandancia de Carolina, al 787-257-7500, extensión 1050.