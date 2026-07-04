Un hombre murió y una mujer resultó herida de bala en medio de un incidente reportado en horas de la noche del viernes en el barrio Dos Bocas en Trujillo Alto.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de una balacera a eso de las 7:08 de la noche, en la carretera 181, kilómetro 58.5, del mencionado municipio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin signos vitales. En relación a estos hechos, se informó que una mujer arribó herida de bala al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Trujillo Alto.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigan los hechos.