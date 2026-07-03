Una fianza ascendente a $2.25 millones le fue impuesta a un hombre, contra el que se radicaron cargos por la muerte de su madre, de 89 años, en Arecibo.

Contra Joel Jiménez Rivera se radicaron cargos asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y maltrato a personas de edad avanzada. Los hechos por los que se le acusó, alegadamente ocurrieron el 30 de junio, cuando su madre, Rosalina Rivera Picón, fue hallada sin vida en su hogar, en el barrio Santana de Arecibo, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

En aquel momento el deceso de la mujer fue clasificado como una muerte sospechosa.

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De acuerdo con la investigación realizada por el agente Obed Mercado Arce, el imputado convivía con la perjudicada en una residencia ubicada en el barrio Santana de Arecibo. El 28 de junio, Rivera Picón fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital de la zona, pero alegadamente el ahora imputa decidió llevársela del hospital antes de que concluyera la evaluación médica.

Tras esto, el 30 de julio, agentes de la Policía acudieron a la residencia tras una llamada al 9-1-1, y hallaron a la mujer sin signos vitales. Tras una autopsia, el Instituto de Ciencias Forenses determinó que la octogenararia murió a causa de un severo trauma corporal, con múltiples lesiones, provocadas por otra persona, lo que dio paso a las acusaciones.

La fiscal Daisy M. Quintero Hernández radicó los cargos, por los que el juez Rafael Lugo determinó causa para arresto. En declaraciones escritas, la secretaria de Justicia, Lourdes Gomez Torres sostuvo que “los adultos mayores merecen vivir con dignidad, protección y libres de toda forma de violencia. Las alegaciones de este caso reflejan una conducta de extrema gravedad que será procesada con todo el rigor de la ley. Reconozco el trabajo realizado por la Fiscalía de Arecibo y por los agentes investigadores para esclarecer estos hechos y procurar justicia para la víctima”.

La vista preliminar contra Jiménez Rivera fue señalada para el 17 de julio de 2026.