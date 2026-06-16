La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) logró corroborar la identidad de las cuatro personas cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en el interior de un vehículo el pasado 5 de mayo en Morovis.

La identificación de las víctimas fue realizada mediante análisis de ADN, conforme a los protocolos científicos del Instituto. Las personas identificadas son: Geiselle Marie Álvarez Sánchez 28 años, Javier Anyier Matos Oliveras de 25 y Jazhiel Figueroa Sánchez y Aníbal Abdiel Medina Carrión, ambos de 20 años de edad.

De acuerdo con los protocolos establecidos por el ICF, familiares autorizados de las víctimas fueron debidamente notificados sobre los resultados de los análisis periciales.

La investigación relacionada con este caso continúa en curso. Debido a la naturaleza del proceso investigativo, los detalles adicionales se mantienen confidenciales.