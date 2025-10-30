La Policía identificó a las víctimas de un doble asesinato ocurrido la tarde del martes en los predios de la barbería Pito Barber en Toa Baja.

Los fallecidos fueron José A. Santiago Rodríguez, de 23 años, y Yahir Pérez Torres, de 21, quienes recibieron múltiples impactos de bala.

El incidente fue reportado a eso de las 5:33 de la tarde mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre disparos y personas heridas. Al llegar al lugar, los agentes del Precinto de Levittown encontraron los cuerpos sin vida de Santiago Rodríguez y Pérez Torres, además de varias personas con heridas de bala que fueron trasladadas a hospitales cercanos.

En la escena del crimen se localizaron múltiples casquillos de diferentes calibres.

Ninguno de los occisos poseía expediente criminal. Al momento, no se han reportado arrestos relacionados a este caso.

La pesquisa está a cargo del agente Alex Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, junto con la fiscal Mónica Pérez.