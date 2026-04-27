La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina trabaja hoy en la corroboración de la versión ofrecida por un guardia de seguridad de la tienda Walmart del centro comercial Plaza Escorial quien le disparó a un hombre de 68 años, quien le amenazó con una navaja.

La víctima fue identificada como Hendrick Seda Márquez y vecino de la zona metropolitana, tras sus familiares acudir al Instituto de Ciencias Forenses.

18 Fotos Un guardia de seguridad abatió la tarde del domingo a un hombre que presuntamente intentó agredir a varias personas con un objeto punzante.

La directora del CIC de Carolina, inspectora Mabel Oliveras, añadió que el sexagenario no poseía antecedentes penales.

“Entendemos que no (estaba cometiendo un delito en la tienda), la investigación no está dirigida hacia ese ángulo”, aseveró la inspectora.

PUBLICIDAD

Durante el día de hoy se continuará con las entrevistas de los testigos y la evaluación del contenido de las imágenes de las cámaras de seguridad con el fin conocer lo qué sucedió, a eso de la 1:47 p.m. de ayer, domingo, en la entrada de la tienda por departamentos.

Según la querella en la que se plasmó la versión inicial, el guardia de seguridad fue tras el hombre por instrucciones de su supervisor para tomar su información como tablilla y descripción del vehículo para radicar una denuncia en la policía ya que mostró un comportamiento agresivo en la tienda.

Cuando el guardia de seguridad salió del local y mientras se encontraba en la acera el hombre cruzó la calle caminando hacia él de manera agresiva.

Este siguió caminando en retroceso para no perderlo de vista y lo vio cuando el sospechoso sacó del bolsillo un arma blanca la cual empuñó en su mano y aceleró el paso, por lo que decidió dispararle.

El guardia de seguridad recibió asistencia médica ya que sufrió un percance de salud, pero no resultó herido.

Su arma de reglamento de calibre 9 milímetros con un cargador para la cual posee licencia vigente fue ocupada para fines periciales.

Mientras se trabajaba la escena se le ocupó una navaja.

El agente Christian Rodríguez Cordero, adscrito a la División de Homicidios de Carolina y la fiscal Lismar Rodríguez Silva, tienen a cargo la pesquisa.