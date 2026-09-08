La Policía identificó como Luis Rosado Alicia, de 75 años, al adulto mayor que murió ahogado luego de ser arrastrado por las corrientes marinas en la playa El Carajo, ubicada detrás del negocio El Clandestino, en la carretera PR-681, en Arecibo.

Según el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 3:01 p.m. del lunes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre dos hombres arrastrados por el agua.

Uno de los hombres logró salir del agua, mientras que Rosado Alicia falleció por ahogamiento, indicó la Uniformada.

El agente Yancy Rivera Rodríguez, adscrito al precinto de Arecibo, realizó la investigación preliminar. Mientras, el agente Obed Mercado Arce, de la División de Homicidios de Arecibo, se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal Ramón Ayende Sánchez.