Las autoridades identificaron como Juan Gabriel Negrón Santana, de 31 años, al hombre que fue arrastrado por corrientes marinas mientras practicaba surfing en la playa Kikita, en Dorado.

El incidente ocurrió en la mañana del domingo y fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Según la información preliminar, Negrón Santana estaba surfeando cuando fue alcanzado por fuertes corrientes que lo arrastraron mar adentro. Desde entonces, no ha sido visto.

Las labores de búsqueda comenzaron de inmediato, aunque el acceso limitado al área ha dificultado el trabajo de los rescatistas. La Policía de Puerto Rico, en conjunto con la Guardia Costanera, la unidad aérea de FURA y personal municipal, han mantenido el operativo activo.

Además de este incidente, ayer se reportaron otros dos en playas de Loíza y Manatí, donde hombres también fueron arrastrados por corrientes marinas.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió hoy que las playas presentan condiciones peligrosas debido a fuertes corrientes marinas y resacas, con riesgo de erosión, inundaciones costeras menores y condiciones de natación peligrosas, por lo que exhorta a la ciudadanía a no entrar al agua y mantenerse alejada de las costas.