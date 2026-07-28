La Policía identificó al hombre que fue asesinado durante un presunto asalto ocurrido la tarde del lunes en la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicada en la marginal de la carretera PR-2, en el barrio Cocos de Quebradillas.

La víctima fue identificada como Allan Sahel Cordero Rosario, de 27 años y residente de Camuy.

Según el informe policíaco, los hechos fueron reportados a las 4:18 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Cordero Rosario en el suelo herido de bala. Paramédicos acudieron al lugar, pero certificaron que el joven había fallecido.

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La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Alexis Muñiz Hernández, del distrito de Quebradillas, bajo la supervisión del sargento Wilfredo Pagán Vargas.

Posteriormente, la pesquisa fue asumida por la agente Joyce Moody González, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, en conjunto con la fiscal Lucianne Sánchez Serrano, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

La Policía continúa investigando las circunstancias del crimen.