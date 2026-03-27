La Policía informó que se logró la identificación mediante placas dentales de un cadáver que fue hallado en el interior de un vehículo en llamas el 19 de marzo en San Lorenzo.

Los hechos se registraron a eso de las 2:30 de la madrugada, en el kilómetro 6.3 de la carretera PR-902, del sector Wito Gómez, del barrio Quebrada Arenas de San Lorenzo. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un vehículo en llamas en el mencionado lugar, al arribar, los agentes encontraron un cadáver calcinado en el interior del vehículo, que “fue identificado por placas dentales en el Instituto de Ciencias Forenses como Joel Paris Torres, de 31 años y vecino de Las Piedras", indicó el parte de la Oficina de Prensa de la Policía.

Se informó que Paris Torres tenía expediente criminal por violencia de género y facilitación de arma de fuego a terceros.

En la escena, junto al vehículo, también se ocuparon varios casquillos de bala.

El agente Pedro Ortiz De Jesús, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, investigó los hechos.