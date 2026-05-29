Como Suriel Antonio González Mercado, de 40 años y Jonathan Brandon Galeano Molina, de 18, fueron identificados los dos hombres cuyos cadáveres calcinados fueron hallados dentro de un vehículo el pasado 5 de mayo, en un solar yermo del barrio Higuillar de Arecibo.

La información fue confirmada por el Instituto de Ciencias Forenses, que indicó que la Unidad de Identificación Humana se valió de la comparación de radiografías corporales y análisis de ADN para establecer las identidades de las víctimas.

El incidente consternó a prácticamente la zona norte del país ya que pocos minutos después del hallazgo del vehículo en llamas, las autoridades hallaron otro vehículo, también en llamas, con cuatro cadáveres en su interior, en Morovis.

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Hasta la fecha no se ha descartado que ambos incidentes pueden estar relacionados. Según se informó, Galeano Molina había sido reportado desaparecido.

Los cadáveres de los dos hombres fueron localizados en el interior de una guagua Mitsubishi Outlander del 2005 a eso de las 10:46 de la noche. Mientras que a eso de las 11:00 p.m., los agentes se trasladaron hasta la carretera PR-5567, interior del barrio Vaga #3, en Morovis , donde agentes encontraron una guagua Hyundai Kona del 2019 incendiada con cuatro cuerpos calcinados, tras recibir una alerta sobre disparos en el área, en lo que se constituyó como la primera masacre del 2026.

Tras la identificación de los cuerpos, familiares de ambos hombres fueron notificados de los resultados de los análisis realizados, tras lo que los resultados serían compartidos con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, que investiga los hechos.