El conductor de 91 años que falleció en medio de un accidente vehicular reportado ayer, viernes, en la autopista Luis A. Ferré, en dirección de Caguas hacia Cayey, fue identificado por la Policía como Gil Segarra Maldonado.

El accidente se reportó a eso de las 11:18 a.m. en la jurisdicción del área policiaca de Caguas.

“Según la información, mientras un conductor de 91 años,que fue identificado como Gil Segarra Maldonado, transitaba por la mencionada vía a bordo de una Nissan Pathfinder, del año 1993, este, al llegar al kilómetro antes mencionado, lo hacía a una velocidad que no le permitió el dominio y control del volante, por lo que impactó la parte posterior de un camión marca Mack 600 RD, del año 1988″, precisa el informe policiaco.

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El adulto mayor fue transportado al Hospital Menonita de Caguas en condición de gravedad, en donde posteriormente el médico de turno certificó su muerte.

El agente Ángel Acevedo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.