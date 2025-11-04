Un hombre fue asesinado esta mañana en una residencia cerca del cuartel de Río Grande, ubicado en el casco urbano, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

A eso de las 10:15 a.m. de hoy, martes, el retén de turno escuchó detonaciones muy cerca del cuartel y cuando avisó a las unidades para que verificaran encontraron el cadáver con impactos de bala.

Se indicó preliminarmente que el cuerpo fue hallado en el baño de una residencia que está siendo remodelada, ubicada en la calle San José, en ese municipio.

Este fue identificado por sus familiares, como Christian Alberto García Carrasquillo, de 25 años y vecino de Río Grande.

De acuerdo con la pesquisa del agente Juan Báez Rosario, adscrito a la División de Homicidios de Fajardo, mientras realizaba labores un hombre llegó hasta el baño y lo asesinó, por motivos que se investigan.

Al presente no hay arrestados.

El fiscal Félix Sánchez Pizarro ordenó el levantamiento del cadáver.