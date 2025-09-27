La Policía identificó a los dos hombres asesinados ayer, viernes, en Santurce y Río Piedras.

Se detalló en los informes policiacos que ambos poseían expedientes criminal por diferentes delitos.

La primera de las muertes ocurrió en la calle del Parque, final parada 22, en Santurce, a eso de las 8:31 a.m.

El occiso fue identificado por la Policía como Julio Pizarro Santos, de 35 años y vecino del callejón El Guano, en Barrio Obrero.

Ficha policiaca de Julio Pizarro Santos, de 35 años. ( Suministrada )

El individuo poseía expediente criminal por sustancias controladas.

De inmediato, la Policía no detalló el móvil del crimen.

El otro asesinato de ayer ocurrió a las 2:33 p.m. en la calle José Severo Quiñones, intersección calle Manuel Zama, de la barriada Venezuela, en Río Piedras.

El occiso fue identificado por la Policía como José María Cedeño Ramos, de 44 años y vecino de la calle Nueva, en Santurce. Este tenía expediente criminal por Ley Vehicular, Violencia Doméstica, Ley de Armas y Robo.

Ficha policiaca de José María Cedeño Ramos, de 44 años. ( Suministrada )

El móvil del crimen tampoco fue precisado por la Policía en su informe de novedades.

Con estas muertes, la cifra de asesinato aumentó a 332 en lo que va del año. Esto represente 35 muertes menos que las 367 registradas para esta fecha en el 2024.