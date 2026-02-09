La Policía identificó al joven asesinado ayer en Juncos como Jesiel J. Carrión García, de 21 años, quien fue encontrado muerto a tiros en el patio de una residencia en la calle Los Nardos, en la comunidad La Ceiba.

Agentes del Distrito de Juncos fueron alertados alrededor de las 2:29 de la tarde tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que informó sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar, los oficiales hallaron a Carrión García con múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar. La Policía confirmó que la víctima falleció en el patio de la residencia.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Josué Abdiel Dones, mientras que la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto al fiscal Juan C. Goyco, asumieron la pesquisa del caso.